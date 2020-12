[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 크리스마스를 앞두고 광주지역 롯데마트에서는 성탄 분위기를 연출하기 위한 캔들, 크리스마스 트리, 트리 장식 용품 등 다양한 관련 아이템을 선보이고 있다. 특히 오는 16일까지 제휴카드로 크리스마스 소품 5만 원 이상 구매고객에게는 5000원 롯데상품권을 증정하는 이벤트도 진행된다.

