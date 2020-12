[아시아경제 유병돈 기자] 쌍방울 쌍방울 102280 | 코스피 증권정보 현재가 648 전일대비 2 등락률 -0.31% 거래량 2,156,959 전일가 650 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 디모아, 쌍방향 원격 수업 '온라인 무료 연수' 연말까지 연장또 왔습니다! 실적시즌 ‘이 기업’! 오를 수 밖에 없는 이유!美 글로벌 기업과 공동임상 소식! 대규모 기술이전입니다! close 은 특장차 등 제조판매를 주업으로 하는 최대주주 광림의 주식 742만3748주를 147억3613만9780원에 처분하기로 결정했다고 2일 공시했다.

회사 측은 현금 유동성 확보를 목적이라고 밝혔다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr