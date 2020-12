나주시 ‘광역철도위원회 제1차 회의’ 개최

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 2일 시청에서 5대 선도정책과제 중 하나인 ‘광주~나주(목포) 간 광역철도망 구축’을 위한 민관공동위원회 ‘광역철도위원회 제1차 회의’를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에는 강인규 시장, 양복완 전)경기도 행정2부지사, 정재수 전)광주도시철도공사 경영본부장을 비롯해 민영광 전)한국철도공사 기획조정본부장 등이 참석했다.

광역철도위원회에 참여한 서상교 전)경기도 철도국장, 윤혁렬 서울연구원 교통시스템연구실 선임연구위원은 일정 상 서면으로 의견을 전달했다.

선도정책추진단장인 김용옥 나주시 총무국장과 정권수 안전도시건설국장 등 추진단 10여 명도 논의를 함께했다.

광주~나주(목포)간 광역철도망 구축은 마한사 복원 및 역사문화도시 지정, 영산강 생태복원과 함께 차기 대선 국정과제 채택을 추진하는 나주시 5대 선도정책과제의 중점 현안으로 꼽힌다.

시는 광주와 나주, 목포를 잇는 광역교통망 연계와 단일 생활문화권 벨트화를 통해 인적, 물적 자원교류를 도모하고 인구유출 및 교통정체 해소, 관광산업 활성화 등 상생발전 생태계를 구축한다는 방침이다.

위원회는 특히 국토부 대도시권 광역교통위원회에서 지난해 5월부터 내년 5월까지 추진하는 ‘제4차 대도시권 광역교통 시행계획’과 지난해 9월 착수한 ‘제4차 국가철도망 구축계획’ 용역에 ‘광주~나주(목포) 간 광역철도망 구축사업을 반영시키고 이어 차기 대선국정과제에 채택될 수 있도록 총력을 기울이기로 했다.

또 중앙부처, 지자체, 학계·전문가, 시민단체 등을 망라한 광역철도망 구축 범시민추진위원회를 구성해 추진동력을 확보하는 한편 광주광역시, 전남도 등 관계기관과 실무협의회를 확대 운영할 계획이다.

이날 전현우 서울시립대 자연과학연구소 연구원은 ‘왜 광역철도인가’(부제-나주와 전남 서남권 광역철도)를 주제로 회의 특강을 진행했다.

전 연구원은 세계 각국 대도시의 광역철도망 현황(사례), 기후위기 시대의 수단으로서 광역철도망 필요성, 국내 광역철도 현황과 문제(광역망 투자의 수도권 쏠림 등), 나주와 광주, 전남 서남권 광역철도망 구축에 필요한 것 등을 다루며 위원들의 이해를 도왔다.

강인규 시장은 “호남 발전의 획기적인 기회가 될 광주~나주~목포 간 광역교통망 구축이 국토교통부에서 추진 중인 제4차 대도시권 광역교통 시행계획에 반영될 수 있도록 총력을 다하겠다”며 “성공적인 사업 추진을 위해 광주광역시, 전남도, 해당 지자체와 광역철도망 구축의 차기 대선 국정과제 채택을 공동 추진해가자”고 말했다.

