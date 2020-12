中 무인 달 탐사선 착륙 성공

폭풍의 바다 흙 등 채취 후 지구 귀환

귀환시 중국 미국과 구소련에 이어 3번째 달 표면 연구

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 최초로 달 표면 샘플을 채취해 지구로 복귀하는 임무를 수행중인 무인 달 탐사선 '창어(嫦娥) 5호'가 달 착륙에 성공했다.

중국 국가항천국(CNSA)은 창어 5호가 1일 오후 11시 11분(현지시간) 계획한 지점에 착륙하고 달 표면 사진을 보내왔다고 발표했다고 글로벌타임스 등 중국매체가 2일 전했다.

창어 5호는 지난달 24일 하이난성 원창 우주발사장에서 발사됐으며, 두 번의 궤도 수정을 거쳐 지난달 28일 달 표면 400km 상공에 도달했다. 이후 지난달 30일 착륙ㆍ탐사ㆍ이륙체 결합부분이 선체에서 분리돼 나왔고, 1일 오후 10시 57분 달 표면 15km 상공에서 초속 1.7km였던 속도를 줄이기 시작해 표면에 내려앉았다.

중국 탐사선의 달 착륙은 2013년 12월 창어 3호, 2019년 1월 창어 4호에 이어 이번이 3번째다.

창어 5호가 착륙한 지점은 지구에서 육안으로도 보이는 달 북서부 '폭풍우의 바다'로, 인류가 지금까지 탐사한 적 없다.

창어 5호는 32억∼40억년 전 생성된 것으로 추정되는 이 지점의 표면 흙 등을 수집할 예정이다.

또 로봇 팔과 드릴을 이용해 2m 깊이로 땅을 파는 방식 등으로 이틀간 약 2kg의 달 속살 샘플을 채취할 계획이다.

중국은 샘플을 통해 해당지역 물질의 구성 성분과 형성 시기 등에 대한 방대한 지질학적 정보를 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

창어 5호는 샘플 수집 후 다시 달 표면에서 이륙한 뒤 지구에서 38만km 떨어진 달 궤도에서 대기 중인 귀환선과 도킹할 예정인데, 이들 작업은 중국 우주탐사 역사상 처음으로 시도되는 것들이다.

귀환선은 이후 초속 11km로 이동 후 지구 대기권에 재진입하며, 중국 북부 네이멍구 자치구 쓰쯔왕으로 돌아올 예정이다.

달 샘플 채취 후 지구 복귀 임무는 1960~1970년대 미국과 구소련 이후 40여 년 만이며, 중국은 미국과 구소련에 이어 3번째로 이러한 임무 성공에 도전한다.

