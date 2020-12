속보[아시아경제 임주형 기자] 고려대학교 밴드 동아리서 코로나19 확진자 7명이 발생했다.

2일 서울시에 따르면 고려대 학생 1명이 지난달 30일 최초 확진된 후 밴드 동아리에서 6명이 추가 확진됐다.

박유미 서울시 시민건강국장은 "공연을 하기 위해 모여 연습하고, 실질적으로 공연 당일 감염이 내부에서 확산된 것으로 파악된다"며 "역학조사를 진행하고 있다"고 밝혔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr