광주 서구, 정책제안 온라인 플랫폼 ‘서구톡톡’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 정책 전 과정에 주민참여가 가능케 하는 온라인 쌍방향 소통창구 서구 온라인 플랫폼‘서구톡톡’을 개시했다고 2일 밝혔다.

서구톡톡은 시민이 직접 정책에 참여하고 제안하면서 많은 공감을 받은 제안이 서구의 정책이 될 수 있도록 하는 온라인 쌍방향 소통체계다.

제안에 시민 30명이상이 공감하면, 제안심사위원회 심의를 통한 정책 가능성 검토를 거쳐 제안된 정책의 실행여부가 결정되게 된다.

특히 서구정책에 대해 의견을 제시할 수 있는 설문·투표, 서구의 다양한 사업에 참여할 수 있는 공모·접수 등의 메뉴는 주민과의 쌍방향 소통 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다.

서구톡톡은 자주 사용하는 소셜 네트워크 서비스 계정(네이버·카카오톡·페이스북)과 문자·핸드폰 간편 인증을 통해 쉽게 이용이 가능하다.

현재 참여이벤트를 진행 중이며, 오는 31일까지 홈페이지 내 이벤트 게시판을 통해 진행된다.

서구 관계자는“앞으로‘서구톡톡’을 통해 주민과 실시간 소통을 이뤄 사람중심 서구를 만들기 위해 한층 더 노력 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr