삼성경제연구소, 김재열 글로벌전략실장 선임

[아시아경제 이동우 기자] 삼성경제연구소는 2021년 정기 사장단 인사를 통해 김재열 스포츠마케팅 연구담당 사장을 글로벌전략실장에 선임했다고 2일 밝혔다.

김재열 사장은 스탠포드 MBA를 마치고 글로벌 회사에서 근무해 뛰어난 글로벌 역량을 갖추고 있으며, 제일기획, 제일모직, 삼성엔지니어링 등 여러 회사를 거치면서 경영과 사업에 대한 이해도도 높아 글로벌전략실을 이끌게 됐다.

삼성경제연구소는 김 사장이 폭넓은 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 핵심인재 영입을 통해 미래 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대를 모으고 있다.

글로벌전략실은 1997년 설립해 MBA 출신의 우수 외국인을 적극적으로 영입하고 우리나라와 삼성의 문화를 이해하는 글로벌 리더로 양성하는 데 노력했다. 계열사 비즈니스 전략 컨설팅을 통해 사업 현안에 대한 새로운 시각과 대안을 제시하고 있다.

