[전문] '고등래퍼' 최하민, 생활고+도박 고백 후 글 삭제→사과문

"건강보험료 332만원·국민연금 17개월분 미납"

[아시아경제 김봉주 기자] '고등래퍼'를 통해 이름을 알린 최하민(오션검·21)이 생활고 때문에 도박을 했다고 고백하는 글을 올렸다가 삭제한 뒤 사과문을 올렸다.

최하민은 1일 인스타그램에 "저는 크리스천이고 이름은 최하민이다. 내년 4월에 검정고시를 볼 예정이고 바로 입대를 하고 싶다"고 밝혔다.

그는 "저에게는 건강보험료 332만원과 국민연금 미납료 17개월분이 있다"며 "이런 문제들은 나이에 비해 너무 무겁다"고 적었다.

이어 "노가다를 해보았지만 600만원 가량의 돈을 모으기엔 턱없이 부족했고 대출을 알아보았지만 가능한 상품이 없었으며 노름의 길에 들어섰다 간신히 자리를 털고 집에 들어와 누워 이 글로 도움을 요청한다"고 전했다.

이어 "인스타그램 계정을 양도하고 싶다. 공인인증을 해지해주신다면 사용자 이름을 변경해 양도하고 싶다"며 "혼자서 감당할 수 없다. 모두의 힘이 필요하다"고 썼다.

최하민은 이후 해당 글이 논란이 되자 글을 지웠다. 그간 올렸던 다른 글들 역시 비공개 처리했다.

이후 최하민은 인스타그램 스토리에 사과문을 올렸다. 그는 "제가 경솔했다. 아무 일도 없다. 노력하겠다"고 적었다.

한편 최하민은 지난 2017년 엠넷 오디션 프로그램 '고등래퍼'에서 준우승을 차지하며 이름을 알린 바 있다.

이하 최하민 글 전문.

안녕하십니까 저는 크리스천이고 이름은 최하민입니다. 내년 4월에 검정고시를 볼 예정이고 바로 입대를 하고싶습니다.

제 인스타그램 계정에는 인증 배지가 있습니다. 또 저에게는 건강보험료 332만원과 국민연금미납료 17개월분이 있습니다. 저에게 이런 문제들은 나이에 비해 너무 무겁습니다.

노가다를 해보았지만 육백만원 가량의 돈을 모으기엔 턱 없이 부족했고 대출을 알아보았지만 가능한 상품이 없었으며 노름의 길에 들어샀다 간신히 자리를 털고 집에 들어와 누워 이 글로 도움을 요청합니다.

인스타그램 계정을 양도하고 싶습니다. 공인인증을 해지해주신다면 사용자 이름을 변경하여 양도하고 싶습니다. 혼자서 감당할 수 없습니다. 모두의 힘이 필요합니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 만약 불가능하다면 감내 하겠습니다. 다시한번 감사합니다.

