신한카드, 언택트 방탈출 이벤트…"탈출 시 호텔 식사권"

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 전 회원을 대상으로 12월 한 달간 방탈출을 컨셉으로 한 '언택트 방탈출 게임'이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

언택트 방탈출 게임은 오프라인에서 인기를 얻고 있는 방탈출 게임을 온라인으로 옮긴 이벤트다. 방탈출 게임처럼 미션을 완료해야만 다음 단계로 넘어갈 수 있으며 총 6단계로 구성됐다. 각 단계별 미션은 신한카드의 온라인과 2030세대 특화 상품과 관련돼 있다.

온라인 특화 상품으로는 모바일 단독상품인 예이, 디지털월납에 혜택을 집중한 딥원스, 온라인 간편 결제 할인 혜택을 담은 딥온 등이 있으며 2030 세대를 겨냥한 디데이, 욜로아이, 욜로 테이스티 상품이 미션을 수행하는데 중요한 꿀팁으로 활용될 예정이다.

신한카드는 미션을 모두 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 호텔 식사권, 다이슨 에어랩, 에어팟 프로 등 다양한 경품을 지급할 계획이다. 또 행사 기간 중 이벤트에 응모하고 특화 상품 6종 중 하나 이상을 발급하는 고객 전원에게 스타벅스 아메리카노(톨 사이즈) 쿠폰 2매를 지급할 예정이다.

신한카드 관계자는 "본격적인 언택트 시대를 맞아 다양한 카드 상품과 젊은 세대의 새로운 놀이문화를 결합한 이색적인 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 고객들에게 일상에서의 소소한 재미를 선사하고 끊임없이 소통할 수 있도록 즐겁고 재미난 이벤트를 진행하도록 노력하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr