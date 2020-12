후쿠시마 원전 오염수 방류 절대 안돼 … 부산 기장군 ‘공문외교’ 나서

해양방류 철회 촉구 건의문 일본정부와 우리정부에 전달

“코로나 때문에 못가니” … 항의방문 대신 공문전달 방식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군이 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양방류를 저지하기 위해 ‘공문 외교’에 나선다.

기장군은 후쿠시마 원전 오염수 해양방류계획 철회를 촉구하는 건의문을 일본대사관에 전달한다.

또 청와대와 국무총리실, 외교부, 해양수산부, 과학기술정보통신부, 원자력안전위원회에도 전달키로 했다.

당초 군수를 비롯한 기장군 관계자는 일본대사관과 관계부처를 직접 방문해 기장군의 뜻을 직접 전달하고자 했지만, 최근 코로나19 사태가 심각함에 따라 우편과 공문전달 방식을 선택했다.

기장군은 “안전성이 확보되지 않은 원전 오염수를 바다에 방류하면 청정자연과 풍부한 수산물을 자랑하는 기장군에도 재앙이 된다”며 심각한 우려를 표명했다.

이런 내용을 건의문에 담아 일본정부와 우리정부에 강력한 대응을 촉구했다.

건의문을 통해 일본정부는 원전 오염수의 해양방류 계획을 철회하고 전 세계에 후쿠시마 방사능 오염수에 대한 모든 자료와 정보를 정확하고 투명하게 공개할 것과 오염수 처리방안에 대해 우리나라를 비롯한 국제사회의 객관적인 검증을 받을 것을 강력히 요구했다.

또한 우리정부는 조속히 협의체를 구성해 원전 오염수 관련 모든 정보를 파악하고 국제기구와 협력해 일본의 방류계획을 철저히 검증하고 지속적으로 감시할 방안을 강구할 것을 요청했다.

오규석 기장군수는 “일본정부의 해양방류 문제는 기장군민과 우리국민의 안전과 생명에 직결된 중차대한 문제이다. 안전이 확보되지 않는 한 절대 용납할 수 없다”며 “기장군을 비롯한 전 세계 해양환경과 수산물 안전에 엄청난 재앙을 초래하는 원전 오염수 해양방류 계획 철회를 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr