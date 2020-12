미래에셋생명, 전속설계사 3300명 자회사 GA로 분리

보험 제조·판매채널 분리

1일 채널혁신추진단 출범

[아시아경제 오현길 기자] 미래에셋생명이 전속설계사 등 판매 조직을 분리하고 상품과 서비스 중심 보험사로 도약하겠다고 1일 밝혔다.

미래에셋생명은 이날 채널혁신추진단을 출범하고, 재무설계사(FC) 등 전속 설계사 3300여명을 자회사형 법인대리점(GA)인 '미래에셋금융서비스'로 이동, 분리할 계획이라고 밝혔다.

채널혁신추진단은 내년 3월 최종 개편을 목표로 본격적인 업무를 추진한다. 미래에셋생명은 2014년 설립한 자회사형 GA인 미래에셋금융서비스를 중심으로 판매채널을 재편하고, 성장동력을 갖춘다는 전략이다.

미래에셋금융서비스는 미래에셋생명의 지원 시스템과 연계, 업계 최고의 종합금융상품 판매사로 키운다는 목표다. 모든 보험상품을 비교 분석해 고객에게 최선의 포트폴리오를 제시하며, 모바일 중심의 디지털 인프라 구축과 다양한 금융플랫폼과 제휴해 맞춤형 고객 서비스를 제공할 계획이다. 장기적으로 자본 증자와 유가증권시장 상장을 통해 종합금융상품 판매회사로 도약한다는 목표다.

미래에셋생명은 GA와 방카슈랑스 등 제휴 채널에 경쟁력 있는 상품을 제공, 고객 맞춤형 상품제공을 통해 고객의 실질적 편익 증대를 위한 혁신상품 전략으로 전환한다.

또 온라인 플랫폼 기반의 혁신상품을 출시하고, 포털 및 금융플랫폼과 제휴를 확대해 업무 자동화 및 비대면 계약 시스템 등 비대면 인프라를 갖춘다는 구상이다.

추진단은 전속설계사 3300여명 및 사업가형 지점장들의 이동에 앞서 수당구조 및 업무 시스템을 정비하고, 설명회 등을 통해 사전에 충분한 정보를 전달하며 내부 소통을 강화한다.

차승렬 미래에셋생명 채널혁신추진단장은 "글로벌 선진 보험시장은 이미 제판분리가 가속화되는 상황에서 환경변화에 능동적으로 대응하고, 고객과 FC, 회사 모두의 동반성장을 위해 제판분리를 추진한다"며 "추진 과정에서 계약자, FC, 임직원 등 모든 이해관계자의 권익보호를 최우선으로 고려하겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr