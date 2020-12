포스코건설, 군산 '더샵디오션시티2차' 분양

[아시아경제 유인호 기자] 포스코건설이 이달 전북 군산에 ‘더샵디오션시티2차’를 분양한다.

군산시 디오션시티의 A5블록에 들어서는 ‘더샵디오션시티2차’는 지하 2층~지상 최고 29층 6개동, 전용면적 84~154㎡ 771세대 규모다. 타입별로는 ▲84㎡A 442가구 ▲84㎡B 111가구 ▲84㎡C 36가구 ▲106㎡ 125가구 ▲124㎡ 54가구 ▲143㎡ 1가구 ▲154㎡ 2가구다.

포스코건설은 디오션시티에 내년 하반기에 입주를 앞둔 ‘더샵디오션시티1차’에 이어 이번에 두번째로 선보인다. 더샵디오션시티2차’는 기본 4베이 구조에타입별알파룸, 팬트리, 드레스룸 등을 설계해 공간활용도를 특화했다.

주거 편의성을 높이는 커뮤니티시설도 눈길을 끈다. 야외 어린이 물놀이장, 피트니스 센터, 실내 골프장 등의여가시설과 건식 사우나와 패밀리 샤워장, 펫케어 공간 등을 제공한다.

군산 디오션시티는 약 59만㎡의 면적에 공동주택 6400가구, 거주인구 1만7000명이 계획됐다. 차로 10분 이내에 군산시청, 시외버스터미널, 월명종합경기장, 동군산병원이 위치했다.

단지가 들어서는 군산은 부동산 규제에서 비교적 자유롭다. 청약통장 가입기간 6개월 이상, 주택형별 예치금 등의 조건만 충족되면 누구나 1순위 자격이 주어진다. 재당첨 제한이 없고 대출규제도 덜해 계약금 완납후에는 분양권 전매도 가능하다.

