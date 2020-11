영국 정부 "화웨이 장비 9월부터 신규 설치 금지"

[아시아경제 성기호 기자] 영국 정부가 내년 9월부터 화웨이 장비 신규 설치를 금지하기로 했다.

30일(현지시간) 외신에 따르면 올리버 다우든 영국 디지털·문화·미디어·체육부 장관은 이날 성명을 통해 이같은 계획을 밝혔다.

앞서 영국 정부는 지난 7월 국가안보회의(NSC)에서 올해 말 이후 5G와 관련해 화웨이 장비 구입을 중단하고, 기존에 설치된 장비는 2027년까지 없애기로 했다.

영국 정부는 화웨이 장비 퇴출 결정 이후 아예 법으로 고위험 공급업체를 국가 통신 네트워크에서 금지할 수 있도록 정부에 권한을 부여하는 '통신(보안)법'을 최근 내놨다.

현재 통신 사업자들은 독자적인 네트워크 보안 기준을 갖고 있지만, 앞으로는 정부 지침에 따라 고위험 업체로 인한 리스크를 관리해야 할 법적 의무가 부과된다. 이를 어기면 매출액의 10% 또는 1일 10만 파운드(약 1억5000만원)의 벌금에 처할 수 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr