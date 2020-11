[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 30일 오전 10시 중랑구민광장에 2021년도 대학수학능력시험 수험생 응원메시지 보드를 설치했다.

메시지 보드의 첫 타자로 나선 류경기 중랑구청장은 ‘코로나를 이기고 수능대박! 으로 꿈을 이루세요.’라는 문구를 작성, “코로나19와 수능연기 등으로 어느 때보다 어려운 시기에 수능 시험을 치러낼 학생들을 응원한다”며 “수험생들이 안심하고 시험을 치를 수 있도록 방역 지원 등을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편 구는 수험생 응원메시지 보드를 중랑구민광장 입구에 설치해 많은 구민들의 수험생을 위한 응원 릴레이 동참을 유도할 예정이다.

