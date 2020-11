산업은행, '41번째 따뜻한 동행' 예술인 10명에 3000만원 후원

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행은 'KDB 따뜻한 동행' 41호 후원 대상으로 코로나19로 인해 공연 취소 등 어려움을 겪고 있는 예술인 10명을 선정하고 예술창작활동을 지속적으로 이어가기 위한 후원금 총 3000만원을 전달했다고 30일 밝혔다.

산은은 'KDB 따뜻한 동행'을 통해 올해 상반기(6월)에 예술인 10명을 후원한 바 있으며, 코로나19 3차 대유행으로 공연이 재중단 되는 등 상황이 점점 악화되고 있어 하반기 후원을 실시하게 됐다.

후원 대상은 한국예술인복지재단의 추천을 받아 선정했으며, 재단에서 실시 중인 창작준비금 지원사업 신청자 중 프로그램의 취지에 맞는 예술인 10명을 대상으로 후원을 결정했다.

이번 후원으로, 지방 공연ㆍ지역 문화행사에서 왕성한 활동을 펼치던 예술인이 모든 공연 및 행사가 취소돼 극심한 생활고를 겪던 중, 다시 힘을 내어 무대 준비를 위해 연습을 시작했다. 또 30년 넘게 어린이 공연을 기획ㆍ제작하던 예술인이 진행 중이던 어린이 뮤지컬 계획이 취소돼 청소용역을 하며 생계유지를 하다가 새로운 창작 공연 준비에 전력을 다하고 있으며, 신체적 장애가 있는 본인의 콤플렉스를 숨기지 않고 가능성의 예술을 평면 회화로 작업하는 예술인이 가능성을 점점 더 넓혀가는 예술활동을 지속할 수 있게 됐다.

이외에도 방과후수업 강사를 하며 무대를 준비 중인 기타리스트, 음악회가 열리지 못해도 연습을 게을리 하지 않는 피아니스트, 출판을 준비 중인 수필가, 안무가로의 변신을 준비 중인 무용수, 작품을 준비 중인 사진가 및 가야금 연주와 배우활동을 병행하는 연극인 등 다양한 분야의 예술인이 후원 대상자로 선정돼 창작활동을 이어가는데 도움을 받았다.

이날 한국예술인복지재단에서 열린 후원금 전달식에는 산업은행 황찬익 사회공헌단장과 동 재단 정철 본부장이 참석해 코로나19로 점점 어려워지는 예술인들의 지원을 위해 메세나 활동을 확대하는 등 양 기관이 더욱 협력하기로 약속했다. 선정된 예술인들의 후원금 전달은 사회적 거리두기 격상 단계를 감안해 비대면으로 진행됐다.

한편, 산은은 이번 지원까지 모두 41차례에 걸쳐 총 5억7000만원의 후원금을 전달했다.

