업텐션 비토, 코로나19 확진…가요계 '비상'

[아시아경제 김봉주 기자] 보이그룹 업텐션 멤버가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다. 최근 업텐션이 앨범 발매 후 활동하고 있었던 만큼 가요계에는 비상이 걸렸다.

업텐션 소속사 티오피미디어는 30일 공식 홈페이지를 통해 업텐션 멤버 비토가 이날 오전 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

티오피미디어는 "비토 군은 지난 29일 스케줄 종료 후 확진자와 밀접 접촉자임을 통보받아 검사를 받았고, 30일(오늘) 오전 확진 판정을 받았다"면서 "비토 군과 동선이 겹치거나 접촉이 있었던 소속 아티스트 및 스태프, 직원들은 코로나 검사를 진행하고 있으며, 본사는 보건당국의 방침에 따라 방역 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.

그러면서 업텐션도 향후 모든 스케줄을 취소한다고 전했다.

아울러 음악방송 출연과 관련, "확진자와 밀접 접촉자임을 인지하지 못한 상태로 방송활동을 진행하게 되어 방송 관계자 및 관련 스태프분들에게 진심으로 사과드린다"고 했다.

앞서 업텐션은 지난 28일 MBC '쇼! 음악중심'과 29일 SBS '인기가요' 등 음악방송에 잇따라 출연했다.

통상 음악방송 한 회차에는 같은 시기에 컴백 활동을 하는 가수 십여 팀이 출연하기 때문에 가요계에 파장이 번지고 있다.

코로나19에 선제 대응하기 위해 업텐션과 같은 회차에 출연한 씨엔블루, NCT, 비투비 포유, 악뮤, 트레저, 에스파, 스트레이키즈, 우즈, 나띠, 노라조, 스테이씨, 블링블링 등 팀과 MC, 관련 스태프 등이 진단 검사를 받게 됐다.

SBS 측도 "(인기가요) 전 출연자, 스태프에게 사실을 알렸고 CCTV 영상 등을 확보해 모든 동선 및 밀접 접촉자를 파악하는 작업 중"이라며 대응에 나섰다.

가요·방송가 일정에 차질이 빚어질 가능성도 나온다.

SBS MTV 측은 내달 1일 생방송 예정이던 음악 프로그램 '더쇼'를 결방한다. SBS MTV는 "대부분의 아티스트가 음악방송 동선이 겹친다는 점을 고려해 아티스트 및 스태프 등 보호 차원에서 결방을 결정했다"고 전했다.

KBS 측은 지난주 금요일 방송된 '뮤직뱅크'에는 업텐션이 출연하지 않았지만 다른 음악방송 출연을 통해 동선이 겹친 출연자들을 파악하고 있다고 밝혔다.

