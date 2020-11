컬러레이홀딩스, 3분기 매출 166억… 전년대비 22.2%↑

[아시아경제 장효원 기자] 중국의 화장품용 펄 전문 생산기업 컬러레이 컬러레이 900310 | 코스닥 증권정보 현재가 2,320 전일대비 40 등락률 -1.69% 거래량 756,826 전일가 2,360 2020.11.30 15:06 장중(20분지연) 관련기사 컬러레이, 국내 상장 중국기업 테마 상승세에 11.91% ↑[비즈리더] 장옥동 컬러레이코리아 대표 “한국 본격 진출… 코로나19에도 유통사업으로 매출 증가”컬러레이, 국내 상장 중국기업 테마 상승세에 5.06% ↑ close 홀딩스(대표이사 줘중비아오)가 올해 3분기 매출액 166억원, 영업이익 61억원을 달성했다고 30일 공시했다.

매출액은 전년 동기 대비 22.2% 증가했으며 영업이익은 21.7% 감소했다. 연결기준 3분기 누적 매출액과 영업이익은 각각 450억원, 200억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 11.1% 증가, 16.3% 감소했다.

컬러레이홀딩스 관계자는 매출 성장에 대해 "3분기 유통 신사업에서 약 64억원의 신규 매출이 발생하여 코로나19 위기 속에서도 유통 신사업을 통해 매출 성장을 이뤘다"며 "티몰과 징동닷컴 등 중국의 대표적인 전자상거래 플랫폼과의 협력을 통해 유통사업에서 판매 호조를 보였다"고 말했다.

다만 영업이익이 감소한 부분에 대해서는 “코로나19로 인해 색조화장품 시장이 침체되면서 진주광택안료의 매출은 전년 동기 대비 약 25.1% 하락했다”며 “유통 사업 대비 마진율이 높은 진주광택안료의 매출하락으로 영업이익도 감소했다”고 설명했다.

이 관계자는 “성장하는 색조 시장에 발맞춰 올해 신공장 증설을 완료했다”며 “내년 상반기부터 본격적으로 가동하여 중국과 한국 시장을 포함해 시장을 확대해나갈 것”이라고 밝혔다.

이어 ”또한 올해 광군절 판매 호조를 보이며 유통 사업이 안정적으로 안착한 만큼 마케팅을 가속화하여 유통사업도 시장을 확대해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

한편 컬러레이홀딩스는 알리바바 티몰에서 운영하는 화장품 전문 직영몰에 입점하여 현재 티몰과 전략적인 협업을 진행 중이며, 중국 다수의 유명 전자상거래와 협력하여 유통 사업 관련 품목과 규모를 키워 성장시킬 것으로 보인다.

