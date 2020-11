[아시아경제 금보령 기자] 고바이오랩 고바이오랩 348150 | 코스닥 증권정보 현재가 46,900 전일대비 7,600 등락률 +19.34% 거래량 6,234,649 전일가 39,300 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 속 시원하게 말씀드립니다! ‘셀트리온’ 단숨에 등극할 관련 株! 고바이오랩, 검색 상위 랭킹... 주가 3.13%고바이오랩, 주가 4만 50원.. 전일대비 -6.53% close 은 한국콜마홀딩스와 마이크로바이옴 신약후보 KBL382 및 KBL1027 기술 이전 계약을 체결했다고 30일 공시했다.

계약금액은 총 1840억원이다. 이 가운데 마일스톤이 약 1810억원이다. 임상단계, 허가, 상업화 등 단계별로 수령할 예정이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr