광주은행 KJ카드 ‘언택트족’ 위한 연말 이벤트 실시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(송종욱 은행장)은 KJ카드 개인고객을 대상으로 내년 1월 10일까지 ‘2020년 언택트족을 위한 따뜻한 연말이벤트’를 실시한다고 30일 밝혔다.

‘코로나19’ 장기화로 인해 외출을 자제하면서 인터넷쇼핑과 홈쇼핑 등 언택트 소비가 급증함에 따라 광주은행은 KJ카드 고객을 대상으로 일상화된 언택트 소비에 다양한 혜택을 제공하고자 트렌드를 반영한 이벤트를 실시했다.

이번 이벤트는 ▲언택트업종 쿠폰 드림 ▲해외직구족 쿠폰 드림 ▲크리스마스 케이크 드림 ▲무이자할부 드림 총 4가지 이벤트로 진행한다.

언택트업종 쿠폰 드림 이벤트는 개인 신용·체크카드로 언택트업종(온라인, 편의점, 슈퍼마켓, 음식)에서 10만 원 이상 결제한 고객 중 추첨을 통해 1200명에게 편의점 모바일쿠폰 1만 원 권을 제공한다.

해외직구족 쿠폰 드림은 개인 신용·체크카드로 해외이용액 100불 이상 이용 고객 중 추첨을 통해 총 100명에게 편의점 모바일쿠폰 1만 원 권을 제공한다.

크리스마스 케이크 드림 이벤트는 내달 20일까지 개인 신용·체크카드로 100만 원 이상 이용 고객 중 추첨을 통해 총 50명에게 아이스크림 케이크 모바일쿠폰 2만 원 권을 제공한다.

무이자할부 드림은 내달 31일까지 개인신용카드로 대형마트, 안경, 온라인쇼핑몰, 여행, 자동차보험사, 정비업종에서 이용 시 2~3개월 무이자할부, 병원(동물병원 포함) 및 백화점 업종에서 이용 시 2~5개월 무이자할부, 가전 및 가구업종에서 이용 시 최대 18개월 부분 무이자할부 혜택을 제공한다.

‘2020년 언택트족을 위한 따뜻한 연말이벤트’는 광주은행 홈페이지, 영업점, 고객센터를 통해 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 진행되며, 이벤트에 대한 자세한 내용은 광주은행 홈페이지 또는 광주은행 고객센터를 통해 확인 가능하다.

김재중 광주은행 카드사업부장은 “올 한해도 광주은행 KJ카드에 보내주신 아낌없는 성원에 감사드리며 이번 연말 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 고객님의 실생활에서 가장 가까이에 두고 애용하는 광주카드가 될 수 있도록 좋은 상품과 서비스 개발에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr