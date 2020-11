SK건설, 마이크로소프트 시스템 통해 업무 효율성 제고한다

[아시아경제 이춘희 기자] SK건설이 마이크로소프트와 함께 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation) 기반의 업무 환경을 조성에 나선다.

SK건설은 업무 생산성 및 문서관리 효율성을 높이기 위해 마이크로소프트 사의 업무용 소프트웨어 '마이크로소프트 365(Microsoft 365, M365)'와 문서 보안 체계 '마이크로소프트 인포메이션 프로텍션(Microsoft Information Protection, MIP)'을 도입했다고 30일 밝혔다.

SK건설은 M365 도입을 통해 스마트 워크 체계를 구축하고 있다. M365는 화상회의 서비스 '팀즈(Teams)'와 파일관리 솔루션인 '원드라이브(One-Drive)' 등의 소프트웨어를 포함하고 있다. SK건설은 이를 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위한 재택근무 상황에서도 업무 환경을 신속히 비대면 방식으로 전환해 업무 생산성을 차질 없이 유지하고 있다.

마이크로소프트의 클라우드 서버 이용을 통해 사내 파일 관리 방식도 크게 달라졌다. 기존의 자체 서버를 통한 파일관리는 주기적으로 장비를 교체해야 했고, 저장 용량 확충을 위해서는 신규 장비 구매가 필요한 등 불편 사항이 많았다. 하지만 클라우드 서버를 이용하면 장비 교체나 추가 구매 없이도 많은 양의 문서와 정보를 저장할 수 있어 운영 및 장비 비용 절감 효과가 클 것으로 예상된다.

SK건설은 이와 함께 윈도우 10 기반 문서 보안 체계인 MIP를 국내 최초로 도입했다. MIP는 등록된 회사 소프트웨어나 웹서비스에서는 파일 접근이 자유롭지만, 등록되지 않은 서비스나 소프트웨어에서는 접근을 차단한다. 이를 통해 보안성은 유지하면서도 내·외부 사용자와의 호환성도 높였다. 외부 기업과 문서를 주고 받을 때 문서에 암호를 설정하는 추가 작업 없이도 손쉽게 외부와의 협업이 가능해졌다.

이종화 SK건설 IM&T 그룹장은 "마이크로소프트 운영 체제 도입으로 구성원들의 업무 생산성과 문서 관리 보안성이 함께 높아질 것으로 기대하고 있다"며 "앞으로도 포스트 코로나 시대에 선제적으로 대응할 수 있는 업무환경 조성을 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.

오성미 한국마이크로소프트 모던워크플레이스 팀장은 “M365는 유연한 의사소통 뿐만 아니라 회사 내부 문서와 같은 중요 정보에 대한 보안까지 보장한다”며 “비대면, 원격근무 등 달라진 업무환경에 맞춰 고객의 안전한 업무 혁신을 위해 적극적으로 지원할 예정”이라고 말했다.

