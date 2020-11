[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ JW홀딩스 JW홀딩스 096760 | 코스피 증권정보 현재가 5,970 전일대비 10 등락률 -0.17% 거래량 162,020 전일가 5,980 2020.11.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 JW홀딩스, 주가 5760원 (-0.52%)… 게시판 '북적'[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일JW홀딩스, 中제약사에 종합영양수액제 기술수출…440억원 규모 close = 계열회사 제이더블유이노스퀘어피에프브이에 대해 1056억원 규모의 채무보증 결정.

◆ 일진디스플 일진디스플 020760 | 코스피 증권정보 현재가 4,780 전일대비 80 등락률 +1.70% 거래량 346,484 전일가 4,700 2020.11.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 일진디스플, LED 테마 상승세에 7.81% ↑2월 6일 코스피, 62.31p 오른 2227.94 마감(2.88%↑)[e공시 눈에 띄네]코스피-28일 close 레이= 200억원 규모의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정.

◆ 한진중공업 한진중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 9,010 전일대비 90 등락률 +1.01% 거래량 105,256 전일가 8,920 2020.11.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한진중공업, 조선 테마 상승세에 4.14% ↑한진중공업, 439억 규모 울산 컨벤션센터 공사 수주한진중공업, 서대신4구역 주택재개발 정비사업조합과 1112억6800원 규모 공급계약 close = '대구 동자02지구 재개발사업' 수분양자에 대해 389억원 규모의 채무보증 결정.

◆ 센트럴인사이트 센트럴인사이트 012600 | 코스피 증권정보 현재가 11,000 전일대비 550 등락률 +5.26% 거래량 552,280 전일가 10,450 2020.11.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 센트럴인사이트, 자기주식 21만1913주 처분 결정센트럴인사이트, 화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 6.19% ↑센트럴인사이트, 화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 2.23% ↑ close = 19억원(21만1913주) 규모의 자기주식 처분 결정.

◆ 현대건설기계 현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 33,750 전일대비 300 등락률 +0.90% 거래량 261,938 전일가 33,450 2020.11.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대건설기계, 주가 3만 3950원 (0.89%)… 게시판 '북적'BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입[클릭 e종목] 현대건설기계, 두산인프라코어 품으면 '퀀텀점프' 가능 close = 계열회사 'Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.'에 대해 442억원 규모의 채무보증 결정.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr