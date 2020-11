[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교는 5개 단과대학이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 재학생들을 응원하기 위해 마련한 온라인행사 ‘오작교’가 성황리에 마무리됐다고 29일 밝혔다.

오작교는 지난 24일부터 26일까지 3일간 전용 페이지와 유튜브 등에서 진행됐다.

가요와 댄스, 포토, UCC 공모전 등에 800여 명의 학생들이 참여했다.

특히 개그맨 김용명(신문방송학과·2003년 졸업) 동문이 진행하는 라이브 토크콘서트를 통해 300여 명의 학생들과 실시간 댓글 등으로 소통하고 응원하는 시간을 가졌다.

