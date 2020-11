전남 장성 상무대서 코로나 확진자 1명 추가…18명째

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 장성 상무대에서 코로나19 확진자가 1명 더 발생했다.

29일 전남도에 따르면 상무대 육군 간부 A씨가 확진 판정을 받았다.

A씨는 지난 27일 밀접접촉자 316명을 대상으로 진행된 검사에서 미결정 판정을 받고 재검사한 후 29일 양성 판정됐다.

상무대 첫 확진자인 전남 395번의 접촉자로 상무대에서 발생한 18번째 확진자다.

전날 확진된 16명은 국군대전통합병원으로 격리 입원 조치됐다.

전남 395번과 관련해 군인·민간인 접촉자 등 총 875명을 대상으로 검사한 결과 17명이 양성 판정받고, 나머지는 모두 음성으로 확인됐다.

도는 지난 28일 도와 장성군, 질병관리청, 육군본부가 참여한 유관기관 공동대책 회의를 통해 관·군 정보공유체계와 노출자 추적관리계획을 마련했다.

또 선제적인 감염차단을 위해 향후 상무대 군인 및 가족을 포함한 5000여 명을 대상으로 한 전수검사 계획을 논의했으며, 소요될 진단검사 비용에 대해선 국비지원을 요청했다.

