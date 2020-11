예약판매 기간동안 케이크 구매 고객에게 거짓말탐지기 증정

[아시아경제 이승진 기자] 이마트24는 다음달 1일부터 11일까지 크리스마스 케이크 예약 판매를 시작한다고 29일 밝혔다.

이마트24는 올해 크리스마스를 맞아 생크림·우유무스·치즈·고구마·초코포레누아 등 5종의 케이크를 내놨다. 가격은 각각 2만8000원씩이다.

아이스크림을 선호하는 고객을 위한 나뚜루 2종, 하겐다즈 2종 등 총 4종 아이스크림 키에트와 카스텔라 4종도 예약 판매한다. 가격은 1만1000원~3만3000원이다.

이마트24는 예약 판매 기간 동안 케이크를 구매한 고객에게 ‘거짓말탐지기’를 선물한다.

정재학 이마트24 바이어는 “거짓말탐지기로 가족들과 함께 웃고 즐기는 시간을 가지다가 나중에는 진심을 나누는 시간으로 이어졌다는 지인의 이야기를 듣고 거짓말탐지기를 케이크와 함께 제공하게됐다”고 설명했다.

