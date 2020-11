'LG 윙' 인도 출시…비대면 마케팅으로 인도 공략

30일 플립카트·아마존 통해 출시

인플루언서 50명과 활용법 소개

[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 전략 스마트폰 'LG 윙'을 인도에 출시한다.

LG전자는 플립카트(Flipkart), 아마존(Amazon) 등 인도 주요 온라인 쇼핑몰을 통해 30일 LG 윙을 출시한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 외부 활동에 제약이 많은 점을 고려해 비대면 접점 확대에 집중한다.

인도 인플루언서 50여 명과 손잡고 ‘새로움을 탐험하세요(Explore the new)’ 캠페인을 실시한다. 이 캠페인은 ‘스위블 모드 활용법’, ‘짐벌모션 카메라’ 등 ‘LG 윙’의 특장점을 인플루언서들이 직접 사용해보고 소개한다. 제품을 직접 만져보기 어려운 상황에서, 제품 장점을 효율적으로 전달하기 위해서다.

인도의 스마트폰 시장 규모는 1억4500만대에 달하며, 중국에 이어 세계에서 두 번째로 크고 영상 콘텐츠 소비도 활발하다. 시장조사업체 컴스코어(ComScore)에 따르면, 지난해 인도에서 매월 2억6500만명 이상이 유튜브를 시청한 것으로 나타났다.

LG 윙은 영상 콘텐츠 감상에 최적화 한 제품이다. 메인 스크린은 6.8인치, 20.5:9 화면비의 올레드 풀비전 디스플레이를 적용했고 일반 스마트폰과 달리 화면에 전면 카메라 영역이 없어 영상을 시청할 때, 몰입감이 극대화된다. 스위블 모드로 동영상을 시청할 때, 세컨드 스크린을 한 손으로 편하게 쥐고 감상할 수 있다.

LG 윙은 폼팩터의 장점을 극대화 하기 위해 세계 최초로 ‘짐벌 모션 카메라’ 인터페이스를 적용했다. 짐벌(Gimbal)은 스마트폰이나 카메라 등으로 영상을 촬영할 때 카메라가 흔들리는 반대 방향으로 움직임을 만들어 안정적이고 부드러운 영상 촬영을 가능하게 하는 전문 장비다.

정수헌 LG전자 MC해외영업그룹장 부사장은 "인도는 전 세계에서 성장 가능성이 높은 스마트폰 시장 가운데 하나"라며 "LG 윙의 차별화된 편의성을 앞세워 인도 시장을 공략해 나갈 것"이라고 말했다.

