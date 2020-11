[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 28일 대구를 찾아 "대구가 한국판 뉴딜의 지역 확산 모범사례 및 미래 신산업 선도 도시가 될 수 있도록 정부가 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

정 총리는 이날 오후 대구 이동식 협동로봇 규제자유특구 발대식에 참석해 "이동식 협동로봇 특구는 대구 경제에 긍정적 파급 효과를 낳고 제조 현장의 스마트화를 선도할 것"이라며 이같이 말했다.

정 총리의 대구 방문은 약 7달 만이다. 대구에서 확진자가 폭증하던 지난 2월말부터 약 20일간 이곳에 상주했고, 사태 종료 후 상황 점검 차 지난 4월11일 또 한번 대구를 찾았다.

정 총리는 이날 지역 경제 상황을 점검하고, 경제 활력 제고를 위한 정부의 지원 의지를 부각했다.

