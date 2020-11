코로나 위기 정국서 직원들 몰고 식사 다니는 서울시 고위직 있다니...?

코로나19 위기경보 지난 24일부터 2단계 시행 중인데도 부서 직원 4~5명 데리고 나가 점심 먹는 서울시 고위직 간부 안이한 태도 비판 일어

[아시아경제 박종일 기자] 하루 코로나15 확진자가 500명을 넘는 등 국가적 대위기 속에서 여전히 부하 공무원 4~5명씩 데리고 다니며 오찬을 하는 정신 나간(?) 서울시 고위공직자가 있어 비판이 크게 일고 있어 눈길을 모은다.

서울시 최고위 관계자는 정부가 지난 24일부터 서울시와 수도권에 사회적 거리 2단계를 발령내는 등 긴장도를 최고도로 높이고 있는 가운데 직원들을 데리고 오찬을 하려 다니는 것으로 알려져 눈살을 찌뿌리게 하고 있다.

정부는 최근 코로나19 확진자가 500명을 훨씬 넘게 발생, 29일 사회적 거리두기 단계를 상향하는 방침을 밝힐 것으로 알려지는 등 위기가 최고도로 높아지고 있다.

이런 가운데 특히 서울시는 구내식당을 4부제로 중식을 운영하고 식탁을 재배치, 칸막이도 설치하는 등 직원간 접촉을 최소화해 코로나19 극복에 최선을 다하고 있다.

그러나 서울시 고위 관계자는 지난 주 매일 부서별로 직원 4~5명씩 불러 외부 식당에서 오찬을 하고 있어 징계감이 아니냐는 비판이 일고 있다.

특히 관악구 등 서울시 자치구들을 직원들에게 외부 인사와 오찬도 가능한 하지 말 것을 주문, 특히 동 사무소 직원들은 도시락을 시켜먹는 등 방역에 최선을 다하고 있는 것으로 전해졌다.

이럼에도 서울시 최고위 간부가 이런 행태를 보이고 있어 할 수 없이 오찬에 참여하는 직원들도 매우 못마땅해 하고 있는 것으로 알려졌다.

한 직원은 “윗분이 오찬을 하자고 해 마지 못해 따라 가지만 이 건 정말 아닌 것 같다”고 비판의 목소리를 냈다.

이런 소식이 전해지자 다음주 열릴 예정인 서울시의회 예결위에서 이 문제가 지적될 것으로 보여 주목된다.

또 다른 관계자는 “방역에 솔선수범해야 할 고위 관계자가 이런 행태를 보여 안타깝다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr