센트럴인사이트는 자기주식 21만1913주 처분을 결정했다고 27일 공시했다. 처분예정 금액은 18억6483만4400원이며 목적은 운영자금 및 자본 확충을 통한 재무구조 개선이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr