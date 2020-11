의사단체 "방역의 적은 불감증…코로나환자 혐오 그만둬야"

[아시아경제 최대열 기자] 대한의사협회는 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 환자가 늘어난 것과 관련해 "해이해졌던 경각심을 일깨우고 철저한 개인방역과 사회적 거리두기를 실천해야 한다"고 강조했다.

의협은 27일 낸 대국민 권고문에서 "코로나19 방역의 가장 큰 적은 우리 마음 속에 자리 잡은 '불감증'"이라며 "그동안 자제해왔던 만남과 모임, 사회적 교류에 대한 갈증이 연말이라는 시기와 맞물려 무절제와 안전불감증으로 이어지고 있다"고 지적했다.

그러면서 과거 3월 바이러스에 대해 잘 알지는 못했으나 거리두기로 위기를 넘겼듯 이번에도 그때처럼 거리두기와 마스크착용, 손 위생 같은 방역수칙을 잘 지켜야 한다고 당부했다. 의협은 "이 사회의 구성원으로서 서로에 대해 책임감을 갖고 서로를 지켜주어야 한다"면서 "코로나19 감염으로 큰 피해를 입을 가능성이 높은 노약자와 만성질환자, 그리고 사회적 약자에 대한 보호와 배려가 반드시 필요하다"고 강조했다.

이어 코로나19에 걸렸다고 부당한 대우를 받는 등 혐오가 늘고 있는 데 대해 우려한다고 밝혔다. 최근 코로나19에 걸려 임용고시 응시기회를 잃은 수험생 사례와 관련해 유감스럽다는 뜻을 전하며 "갑작스러운 감염으로 인해 국민 개인이 겪게 될 예측 가능한 피해에 대해 정부와 사회는 반드시 대비해야 한다"고 강조했다. 아래는 권고문 전문.

