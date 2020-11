[아시아경제 유현석 기자] 필로시스헬스케어 필로시스헬스케어 057880 | 코스닥 증권정보 현재가 2,865 전일대비 160 등락률 +5.91% 거래량 7,257,767 전일가 2,705 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 또 한번 특허소식! ‘주가급등’ 인공지능 치료제! 또 한번 급등!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정美 FDA 긴급사용 신청! 압도적인 ‘이 기업’! 자신있게 보여드립니다! close 는 27일 단일판매공급계약을 연기했다고 공시했다.

이는 지난 9월3일 최초 공시한 계약으로 미국에 코로나19 검체채취키트 약 30억원을 공급하기로 한 계약이다.

최초 계약 종료일은 오는 11월 30일이었다. 하지만 계약상대방의 요청으로 인해 내년 1월30일까지 공급이 연기됐다.

필로시스헬스케어 관계자는 “생산 및 공급 등의 문제가 아닌 계약상대방의 요청으로 인하여 공급기간이 연기된 것으로 필로시스헬스케어는 언제든 적시에 공급할 수 있는 준비가 됐다”며 “국내 공급 등은 차질 없이 진행 중에 있으며 다른 미국 공급 건 역시 공급일시를 기한 내 끝낼 수 있도록 지속적으로 논의하는 등 4분기 흑자전환을 위하여 힘쓰고 있다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr