고흥군, 지방세 담당자 직무역량 향상 교육 실시

군민 체감의 고품질 세무행정 실현에 앞장



납세서비스 시작은 정확하고 친절한 상담으로부터

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 지난 26일 군·읍·면 지방세 업무 담당자를 대상으로 직무역량 향상 교육을 했다고 27일 밝혔다.

올해 처음 실시한 세무행정 직무 교육은 최일선 대민행정기관인 읍·면사무소 세무담당자의 업무역량 강화를 통해 정확하고 친절한 세정서비스를 제공하고, 군민 중심의 소통하는 세무행정을 실현하기 위해 마련됐다.

이날 교육은 2020 세정업무 당면현안 사항 전달을 시작으로 세목별 과세기준 및 주요 상담사례, 전산 교육, 건의사항 순으로 진행됐으며, 특히 올해 채용된 새내기 공무원의 의견을 듣는 시간도 운영돼 더욱 의미가 깊었다.

군 관계자는 “앞으로도 지속적인 직무교육을 통해 행정수요자인 군민의 눈높이에 맞는 고품질 세정서비스를 통해 납세자 불편 최소에 노력해 나갈 것”이라며 “업무담당자의 충분한 업무연찬과 더욱 친절한 민원상담이 이뤄질 수 있도록 공직자들과 함께 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr