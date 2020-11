中企, 대기업 멘토링 '스마트공장 구축 지원' 만족도 86.4%

[아시아경제 김종화 기자]정부와 대기업이 자금을 지원하고, 대기업의 전문가 등이 제조현장의 혁신활동을 멘토링 해주는 상생형 스마트공장 구축지원 사업에 참여하는 기업의 86.4%가 만족하고 있는 것으로 나타났다.

29일 중소기업중앙회가 발표한 상생형 스마트공장 구축지원 사업에 참여하고 있는 486개 기업을 대상으로 실시한 '상생형 스마트공장 구축 지원사업에 대한 의견조사' 결과에 따르면, '매우 만족(37.9%)한다'는 응답과 '만족(48.6%)한다'는 응답이 전체의 86.4%에 달했다.

스마트공장 구축을 통해 얻게 된 성과는 ▲작업환경 개선(53.7%)에 대해 가장 많은 기업이 만족했고, ▲생산성 증가(40.9%), ▲품질 개선(31.7%) 등의 성과를 거둔 것으로 조사됐다.

솔루션 구축에 대한 만족도는 77.0%로 집계됐다. 만족하는 이유는 ▲생산현장 모니터링 수월(44.1%), ▲솔루션 적용 효과 높음(43.3%), ▲근로자 근무환경 개선(29.1%) 등의 순으로 응답했다.

상생형 스마트공장에 특화된 대기업 제조현장 전문가의 멘토링에 대한 만족도는 88.8%로 상당히 높은 편이었다. 업종별 만족도는 ▲식료품 및 음료 제조업(93.0%)이 가장 높았고, ▲1차 금속 및 금속가공 제조업(83.6%), ▲비금속 광물 제품 제조업(82.0%) 등이 뒤를 이었다.

고용증가와 매출 향상에도 도움이 된 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 등의 어려운 대외환경에도 구축기업의 14.0%가 고용이 증가(평균 4.3명)했고, 18.5%의 기업이 매출이 증가(평균 약 20.1억원)한 것으로 집계됐다.

정욱조 중기중앙회 혁신성장본부장은 "지난해에 이어 상생형 스마트공장 구축지원 사업의 내실화를 꾀하기 위해 만족도 조사를 실시했다"면서 "참여기업들이 만족도가 작년에 이어 올해도 높은 것으로 나타났는데, 중기중앙회는 이런 기업들의 지속적인 성장을 위해 신규모델 개발 및 판로지원 등 다각도로 지원하겠다"고 말했다.

한편, 중기중앙회는 대기업과 함께 지원하는 대중소 상생형 스마트공장 구축지원 사업뿐만 아니라 업종별특화 스마트공장 사업 및 중소기업 스마트 서비스 지원사업 추진을 통해 중소기업의 스마트화를 돕고 있다. 추진 사업의 세부내용 및 참여방법은 중기중앙회 스마트공장지원실과 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

