주택금융공사, 황화 코스모스 ‘꽃씨 나누기 이벤트’

12월3일까지 ‘HF보금자리꽃씨 나눔 SNS 이벤트’

2021년 대규모 유채꽃밭 조성 지역주민에 개방

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “코스모스 꽃씨 나눠 드립니다.” 꽃씨는 부산 남구 문현금융단지 꽃밭에서 채종한 황화 코스모스 씨앗이다.

한국주택금융공사(HF, 사장 이정환)는 사옥 앞 ‘HF 보금자리꽃밭’에서 거둔 씨앗 14kg을 시민에게 무료로 나눠주는 ‘HF보금자리 꽃씨 나눔 SNS 이벤트’를 27일부터 펼친다.

12월 3일까지 진행되는 이벤트는 코로나19로 지친 시민에게 위로와 응원 메시지를 전하기 위해 계획됐다.

HF공사 공식 페이스북에 접속해 참여하면 선착순 200여명에게 1인당 2봉지씩 나눠줄 예정이다.

이정환 사장은 “모두가 힘든 시기지만, 코스모스 꽃씨 나눔으로 조금이나마 위안과 일상의 활기를 느껴보길 바란다“고 말했다.

HF공사는 ‘HF 보금자리꽃밭’을 조성해 기초수급자·차상위계층 등 지역자활 인력에 사회적 일자리를 제공했다.

또 기존 ‘HF 보금자리꽃밭’의 면적을 3000㎡에서 8000㎡로 넓혀 유채꽃 산책로를 조성 중이다. 내년 상반기 시민에게 개방할 예정이다.

