中 기업 이익 급증…경제회복속도 가속화

[아시아경제 권재희 기자] 지난 10월 중국 산업기업의 이익이 9년만에 가장 빠른 속도로 급증했다고 27일 블룸버그통신이 보도했다. 이는 중국의 경제회복속도가 빨라지고 있다는 신호로 분석된다.

보도에 따르면 10월 중국 산업기업의 이익은 1년전보다 28.2% 상승하며, 6개월 연속 증가한 것으로 나타났다. 올해 첫 10개월동안 이익은 0.7% 증가했다.

이러한 추세는 기저효과와 더불어 이달 투자소득의 증가 때문이라고 통계처은 설명했다.

주홍 중국 이코노미스트는 "향후 장기적인 기업 수익은 하방압박을 받을 수 있다"며 "산업기업의 매출채권 증가율이 높아지고 현금 흐름에 대한 압력이 높아져 기업의 생산과 영업이 지속적으로 회복되는데는 좋지 않은 징조를 보이고 있다는 점에 주목해야 한다"고 설명했다.

중국 국영기업의 이익은 올해 1월부터 10월까지 전년동기대비 7.5% 감소한 반면 민간기업은 1.1% 성장한 것으로 나타났다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr