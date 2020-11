이번주 서울 아파트, "매매·전세 동반 상승폭 확대"

전세 품귀로 중저가·직주근접 지역 매수 전환 지속

외지인 매입 이어진 김포, 고양, 남양주 상승폭 확대

[아시아경제 김유리 기자] 11월 마지막 주 서울 아파트 매매가격 상승폭이 지난주보다 확대됐다. 서울 25개 구 가운데 13개 구의 아파트값 오름폭이 커진 가운데 금천, 구로, 도봉 등 중저가 아파트 밀집지역의 상승세가 두드러졌다. 수도권에서는 10월 서울 거주자의 아파트 매수가 가장 많았던 김포(649건), 고양(326건), 남양주(286건)를 중심으로 가격이 올랐다. 한편 전세시장은 매물 품귀가 수도권 전역으로 확대되면서 지난주보다 상승폭을 키웠다.

27일 부동산114에 따르면 서울 아파트 매매가격 변동률은 전주대비 상승폭이 확대된 0.08%를 기록했다. 재건축과 일반 아파트가 각각 0.06%, 0.08% 상승했다. 이밖에 경기·인천이 0.10%, 신도시가 0.16% 올랐다.

서울은 직주근접과 학군이 좋은 지역의 중저가 아파트를 중심으로 매수전환이 이뤄지는 분위기다. 지역별로는 송파(0.17%), 용산(0.15%), 노원(0.12%), 양천(0.12%), 강서(0.11%), 강동(0.08%), 구로(0.08%), 금천(0.08%), 동대문(0.08%) 순으로 올랐다. 송파는 방이동 올림픽선수기자촌, 가락동 헬리오시티, 잠실동 잠실주공5단지 등이 대형 면적 위주로 1500만~3000만원 올랐다. 용산은 이촌동 대우와 이촌코오롱이 1000만~5000만원 상승했다. 노원은 상계동 상계주공7단지, 상계주공2단지 등이 250만~1500만원 올랐다. 양천은 목동선과 강북횡단선 구축계획이 승인되면서 목동 목동신시가지7단지, 신월동 신월시영, 신정동 목동우성2차 등이 1000만~3000만원 상승했다.

신도시는 수도권 남부지역 중심으로 강세를 보이는 가운데 김포시의 조정대상지역 지정에 따른 풍선효과로 인근 일산이 상승했다. 지역별로는 판교(0.30%), 일산(0.29%), 평촌(0.19%), 광교(0.19%), 위례(0.16%), 분당(0.15%) 순으로 올랐다. 판교는 삼평동 봇들마을4단지, 백현동 백현마을6단지, 판교동 판교원마을1단지 등이 1000만~2000만원 상승했다. 일산은 마두동 강촌7단지선경코오롱, 주엽동 문촌3단지우성, 대화동 장성4단지대명 등이 500만~1000만원 상승했다. 평촌은 관양동 한가람세경과 평촌동 초원부영이 500만~1000만원 올랐다. 광교는 이의동 광교오드카운티, 하동 힐스테이트광교 등이 1000만원 상승했다.

경기·인천은 김포(0.29%), 고양(0.23%), 남양주(0.19%), 파주(0.19%), 의왕(0.17%), 화성(0.15%), 용인(0.14%) 순으로 올랐다. 김포는 장기동 청송현대홈타운2단지, 풍무동 신동아가 500만~2250만원 상승했다. 고양은 식사동 위시티블루밍3단지, 성사동 래미안휴레스트, 도내동 고양원흥동일스위트7단지 등 대단지가 500만~1000만원 올랐다. 남양주는 별내동 미리내마을한화꿈에그린, 와부읍 두산위브와 동부센트레빌 등이 1000만원 정도 상승했다. 비규제지역으로 남아있는 파주는 거래문의가 이어지면서 금촌동 후곡마을뜨란채4단지, 조리읍 파주푸르지오가 500만~1250만원 올랐다.

수도권 전세시장은 매물 품귀가 지속되면서 서울이 0.21% 올랐다. 경기·인천과 신도시는 각각 0.13%, 0.17% 상승했다.

서울 전세시장은 역세권과 대단지를 중심으로 수요가 유입되는 모습이다. 지역별로 송파(0.36%), 관악(0.30%), 노원(0.27%), 강남(0.25%), 강서(0.25%), 강북(0.23%), 금천(0.23%) 순으로 올랐다. 송파는 방이동 올림픽선수기자촌, 가락동 헬리오시티 등이 1000만~3000만원 상승했다. 관악은 신림동 삼성산주공3단지, 봉천동 관악푸르지오와 성현동아 등이 500만~2500만원 올랐다. 노원은 월계동 꿈의숲SK뷰, 하계동 한신동성이 1000만~2500만원 상승했다. 강남은 학원가가 인접해 있는 대치동 한보미도맨션1차,2차와 선경1.2차, 도곡동 도곡한신 등이 1000만~2500만원 올랐다. 강서는 지하철 9호선과 가까운 염창동 한강동아2차, 가양동 강서한강자이 등이 1500만~2500만원 상승했다. 강북은 미아동 벽산라이브파크가 1000만원 올랐다.

신도시는 동탄(0.27%), 분당(0.24%), 일산(0.19%), 파주운정(0.19%), 산본(0.18%) 순으로 올랐다. 동탄은 반송동 시범다은월드메르디앙반도유보라, 청계동 동탄2신도시센트럴푸르지오, 목동 e편한세상동탄 등 대단지가 1000만~2000만원 올라 상승세를 견인했다. 분당은 정자동 상록우성, 야탑동 장미현대, 구미동 까치롯데,선경 등이 1000만~2000만원 올랐다. 일산은 마두동 강촌1단지동아, 대화동 성저1단지동익, 주엽동 문촌3단지우성 등이 대형면적 중심으로 500만~1000만원 상승했다. 파주운정은 야당동 한빛마을1단지한라비발디센트럴파크, 와동동 가람마을4단지한양수자인 등이 500만~1000만원 올랐다.

경기·인천은 고양(0.24%), 김포(0.21%), 남양주(0.21%), 성남(0.19%), 파주(0.19%), 화성(0.19%), 용인(0.17%) 순으로 올랐다.

지난 19일 전세대책에서 정부가 단기에 전세형 임대주택을 늘리겠다고 밝혔지만 대부분 아파트가 아닌 다세대나 오피스텔 공급으로 예상된다. 이에 따른 실망감과 매물 품귀에 지친 세입자들의 매수전환이 지속되는 분위기다. 서울 접근성이 좋고 집값이 저렴한 경기 김포, 고양, 남양주 등을 비롯해 주거환경이 좋은 신도시에 수요가 유입되면서 분당, 일산, 광교 등에서 지난주보다 매매가격 상승폭이 확대됐다. 여경희 부동산114 수석연구원은 "전세난이 빠르게 해소되지 못한다면 매수전환이 이어지면서 상승폭이 커질 가능성을 배제할 수 없다"고 말했다.

