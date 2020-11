통상차관보, 한일 양국 경제교류 협력 강조

27일 '제52회 한일경제인회의' 개최

[아시아경제 문채석 기자] 박기영 산업통상자원부 통상차관보는 27일 '제52회 한일경제인회의'에 참석해 양국의 경제교류 협력이 필요하다고 강조했다.

회의는 한국의 한일경제협회와 일본의 일한경제협회가 공동으로 주최하고 산업부가 후원했다.

회의는 한일 양국 간 경제협력 네트워크 구축 및 현안 논의를 위해 1969년부터 매년 교차로 열리고 있다.

올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 방지를 위해 회의 출범 후 처음으로 양국 간 화상회의(서울­도쿄)로 진행하였다.

한국은 박 차관보, 김윤 한일경제협회 회장, 남관표 주일한국대사, 일본은 사사키 미키오 일한경제협회 회장, 누카가 후쿠시로 일한의원연맹회장, 후쿠다 야스오 전 내각총리대신 등이 참석했다. 양국 기업인, 정책담당자, 정치인 200여명이 참여했다.

박 차관보는 축사를 통해 "한일관계가 어려운 상황에 놓여 있지만, 양국 간의 경제교류는 한일관계를 지탱해 온 버팀목 역할을 해왔다"며 "양국 간 경제교류는 흔들림 없이 지속돼야 한다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr