첼리스트 임희영, 첼로 듀엣 앨범 발매 "힘겨운 일상의 위로가 되길"

스승 필립 뮐러와 녹음…첼로 듀엣곡으로만 4곡 '글리에르·오펜바흐·포퍼·바리에르'

[아시아경제 박병희 기자] 첼리스트 임희영이 27일 소니 클래시컬을 통해 정규 음반 'DUO:듀오'를 발매한다.

이번 음반은 2018년 11월 런던 심포니 오케스트라와 녹음한 데뷔 음반 '프렌치 첼로 콘체르토(French Cello Concertos)', 올해 6월 발매한 '러시안 첼로 소나타(Russian Cello Sonatas)'에 이은 임희영의 국내 세 번째 정규 음반이다.

음반 녹음에는 임희영의 파리 국립 고등 음악원 재학 당시 스승이었던 필립 뮐러(Philippe Muller)가 함께 했다. 임희영은 프랑스 첼로계의 거장인 스승과 호흡을 맞춰 두 대의 첼로로 구성된 레퍼토리만을 선정해 음반에 담았다.

임희영은 "첼로로만 만들 수 있는 음악의 묘미를 전하고자 두 대의 첼로만으로 작곡된 작품을 선정했다. 이번 앨범을 통해 '첼로 소리가 매력적이다. 처음 듣지만 곡이 참 좋다'라는 여운이 남으면 정말 보람을 느낄 것 같다. 특히 저의 '첼로 아버지'이신 필립 뮐러 선생님과 함께할 수 있어서 영광이었다"고 전했다.

음반 제작은 필립 뮐러의 제안으로 시작됐다. 임희영이 재직 중인 베이징 중앙 음악원에 필립 뮐러가 초청받아 독주회와 마스터클래스를 진행할 예정이었고, 이 때 필립 뮐러가 임희영에게 듀엣 공연을 제안했다. 프로듀싱을 자청한 동료 바이올리니스트 교수 프랭크 양(Frank Yang)이 함께 해 음반이 완성됐다.

임희영은 이번 음반에서 대중에게 익숙하지 않은 음악들을 주로 연주한다. 첼로 두 대로만 구성된 곡이 많지 않아 선곡의 폭이 좁았기 때문이다. 임희영은 "잘 알려진 명곡을 연주하는 것도 좋지만, 덜 알려지는 작품을 널리 알리는 것도 연주자의 임무다. 이번 기회에 자주 접하지 못한 듀오 곡을 배우며 더욱 학구적인 자세로 임할 수 있었다"라고 전했다.

음반에는 네 곡이 담겼다. 임희영이 글리에르, 오펜바흐, 포퍼의 곡에서 제1첼로를 맡아 연주하고, 필립 뮐러는 바리에르의 소나타에서 제1첼로를 맡아 연주했다. 네 명의 작곡가들 가운데 바리에르, 오펜바흐, 포퍼는 위대한 첼리스트였으며, 글리에르는 훌륭한 바이올리니스트였다.

임희영은 "이번 음반이 힘겨운 일상을 견디고 있는 시민들에게 위로가 되기를 바라며 음악가로서 주어진 사명을 다하겠다"라고 전했다.

임희영은 내년 8월에 스페인의 콘체르토 말라가 챔버 오케스트라의 초청으로 스페인-라틴 아메리칸 작품들로 구성된 프로그램을 함께 녹음할 예정이다.

