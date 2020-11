[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 김주희가 청순한 모습으로 시선을 끌었다.

27일 김주희는 자신의 SNS에 사진을 게재했다.

사진 속 김주희는 청바지 차림으로 환한 미소를 짓고 있다.

한편 프리랜서 모델로 활동중인 김주희는 인스타그램뿐만 아니라 유튜브에도 영상을 올리며 활발한 활동을 하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr