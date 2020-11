인지컨트롤스, 한국판뉴딜 기술혁신 협력 공동선언 및 지원계획 발표

[아시아경제 오주연 기자] 인지컨트롤스 인지컨트롤스 023800 | 코스피 증권정보 현재가 12,650 전일대비 400 등락률 +3.27% 거래량 3,321,684 전일가 12,250 2020.11.27 11:58 장중(20분지연) 관련기사 수소공급망 플랫폼 구축했다! 수소가격 20%낮춘다 글로벌은 서비스!현대차 양산 수출한 수소전기트럭! 대박 났다!“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 산업통상자원부가 발표한 '중견기업-공공연 한국판 뉴딜 기술혁신 협력' 계획에서 한국자동차연구원과 수소상용차 열관리시스템 통합모듈 혁신기술 공동연구 기업으로 선정됐다고 27일 공시했다.

회사 측은 "수소전기차와 수소상용차 연료전지 효율 및 성능 향상을 위한 열관리시스템 통합모듈을 개발해 미래 성장동력 사업다각화와 글로벌 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대한다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr