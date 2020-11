‘사천~제주’ 하늘 길 다시 열리다

12월 5일부터 제주노선 토·일요일 2회 왕복

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도는 지난 9월 25일 사천∼김포 간 취항에 이어 하이에어(Hi Air)에서 오는 12월 5일부터 매주 토·일요일 하루 2회 사천과 제주를 오가는 항공편을 운항한다고 27일 밝혔다.

지난 3월 2일 사천공항 전 노선 중단 전까지 제주노선은 대한항공에서 매주 화·금·일요일 왕복 6편과 아시아나항공에서 금·일요일 왕복 4편을 운항했다.

이번 제주노선은 12월 5일부터 내년 3월 27까지 운항하는 부정기편으로 사천공항에서 토요일 오전 8시 50분에 출발해 제주에 오전 9시 50분에 도착하고, 일요일 오후 4시 20분에 이륙해 오후 5시 30분 제주 도착으로 토·일요일 하루 2편이 왕복 운항한다.

국외 여행이 제한적이고 제주여행에 대한 수요가 증가하는 상황에서 도는 이번 제주노선 신규 취항이 그동안 김해·여수공항으로 발길을 돌려야 했던 도민들의 불편함을 해소하길 기대하고 있다.

한편 지난 9월 25일 취항한 사천∼김포 간 노선은 화·수요일을 제외한 주 5일에 걸쳐 왕복 20편의 정기노선을 운항, 운항초기 탑승률이 60%대에 머물렀으나 현재는 90%에 높은 탑승률을 보여주고 있다.

혁신도시 입주기관, 서부지역 경제인들 및 서부도민들은 지역경제 활성화와 수도권 일일생활권 확보를 위해서는 지금의 운항 횟수로는 부족해 더 많은 운항 확대가 필요하다는 목소리를 내고 있다.

이러한 도민들의 요구에 경남도는 사천∼김포노선을 내년 1월부터 매일 4편 왕복 운항이 가능하도록 하이에어와 협의 중이다.

허필영 경남도 균형발전과장은 “신규 취항하는 제주노선의 안정화를 위해 도는 모든 지원을 아끼지 않을 것이며, 김포·제주노선 운항 확대를 조속히 추진하기 위해 항공사·사천 공군 관계자 등 관련 기관과 적극적인 협의를 추진하겠다”고 밝혔다.

