10월 디지털 뉴딜 우수사례에 이지케어텍·코난테크·그린플러스

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 10월의 디지털 뉴딜 우수사례로 이지케어텍, 코난테크놀로지, 그린플러스 등 3건이 선정됐다고 29일 밝혔다.

디지털 기술을 의료, 교육, 농업 등 타 산업분야에 접목해 디지털 전환 및 신시장 창출 촉진에 기여한 기업들이다.

이지케어텍은 진료예약부터 퇴원까지 진료 전과정에 대한 병원정보시스템(HIS) 구축을 통해 디지털 기반의 스마트병원 환경을 조성하고 있으며 환자에게 신속하고 정확한 의료서비스가 제공될 수 있도록 기여했다. 또한 상·하위 의료기관 간 디지털 진료정보교류 서비스를 통해 기관간 협진네트워크를 강화하며 환자에게 적절한 치료를 제공했다는 평가를 받았다.

코난테크놀로지는 초·중·고·대학교 등 학교 내 인공지능 기반의 지능형 콘텐츠관리 플랫폼과 스마트캠퍼스 구축용 챗봇 서비스를 제공함으로써 비대면 시대 교육의 디지털 전환을 도왔다. 아울러 온라인 자막자동생성 솔루션을 통해 청각장애인, 외국인, 학습부진 학생 등 취약계층을 대상으로 평등한 교육기회를 제공할 수 있게 지원했다.

그린플러스는 4계절 내내 작물재배가 가능하도록 스마트팜 기술을 적용하여 농업의 디지털 전환을 촉진했다. 작물생산의 효율성을 높이고 안정적인 농산품 공급에도 기여했다. 이밖에 기존 스마트팜 재배작물 뿐만 아니라 온실재배가 어려운 작물을 대상으로 첨단온실 구축을 확대하며 디지털융합도 확산했다.

과기정통부는 “앞으로도 디지털 뉴딜 분야에서 우수한 사례를 보유한 기업들을 적극 발굴하여 홍보하는 등 디지털 뉴딜 성과확산을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

