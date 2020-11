[아시아경제 문혜원 기자]초이락컨텐츠컴퍼니는 다음 달 1일부터 15일까지 인기 애니메이션·완구 ‘헬로카봇’, ‘바이트초이카’와 함께 크리스마스 더블이벤트를 실시한다고 27일 밝혔다.

헬로카봇 이벤트는 어린이가 “크리스마스 선물로 헬로카봇 OOOO을 받고 싶어요”라고 말하는 영상을 SNS에 올린 뒤 홈페이지에 링크하는 방식이다. 15명을 추첨으로 선정해 원하는 카봇을 보내준다. 30명에게는 초이락샵 포인트 2만원을 지급한다.

바이트초이카는 ‘크리스마스 선물상자 트랙 만들기’ 이벤트다. 직선트랙 8개, 곡선트랙 8개로 직사각형 모양의 트랙을 만든 뒤 트랙 주변을 크리스마스 분위기로 꾸미고, 그 트랙을 달리는 초이카 사진이나 영상을 SNS에 올리면 된다. 예쁘게 꾸민 10명을 선정해 크리스마스 특별 세트를 제공한다. 당첨자 발표는 다음 달 18일이다.

