소상공인 경영진단·멘토링 '맛보기 영상' 인기

성공한 최고경영자와 1:1 연결, 2분짜리 소상공인 성장과정 소개 영상 16만뷰

[아시아경제 김종화 기자]소상공인의 경영진단과 멘토링을 통해 소상공인을 성공으로 이끌어가는 '맛보기 영상'이 큰 인기를 끌고 있다.

중소벤처기업부는 27일 자신만의 특장점은 가졌지만, 경험과 전문지식이 부족한 소상공인을 성공한 최고경영자와 1:1로 연결해 성장과정을 영상으로 제작한 2분짜리 맛보기 영상이 16만뷰(27일 기준)를 돌파했다고 밝혔다.

다음달 14일 본방송을 앞두고, 맛보기 영상으로 유튜브와 네이버TV 등에 총 20편이 업로드 예정인 가운데 현재 7편이 중기부 유튜브 채널에 올라와 있다.

맛보기 영상은 문제점 진단과 개선된 내용을 상, 하편으로 나눠 보여주는 형태로 구성돼 총 10개 상점이 방영될 예정이며, 1편의 봉평 '바다횟집'은 2018년 중기부에서 백년가게로 선정한 '나드리쫄면' 정희윤 대표가 멘토로 출연해 홍보 마케팅과 환경개선, 신 메뉴 개발 등을 지원한다.

'멜로우왈츠'는 마스터셰프 박준우도 반한 맛집이지만, 매장 배치가 제품 인식을 방해해 상품진열 전문가를 긴급 투입한다. 특히 4편에는 개그맨과 영화배우 출신 고명환(메밀꽃이 피었습니다, 대표)씨가 출연해 그간의 경영 노하우와 온라인 판로 확대 등에 대한 방법 등을 전수한다.

중기부가 올해 새롭게 선보인 '이익공유형 사업'의 멘토링 영상 제작은 사업에 참여하지 못한 소상공인에게 동일업종 또는 유사분야 소상공인의 성장과 새로운 변화에 대응 방안을 제시해 보다 많은 소상공인이 벤치마킹할 수 있도록 시도해 많은 관심을 받고 있다.

한편, 본방송은 국내 유일 소상공인·전통시장 전문 채널인 '소상공인방송(yestv)'을 통해 다음달 14일부터 성공 최고경영자와 전문가의 도움으로 소상공인의 개선·변화과정을 전국에 방송할 예정이다.

신재경 중기부 스마트소상공인육성과장은 "최근 소상공인이 어려움을 겪고 있는 상황에서 이익공유형 사업이 혁신을 통해 보다 안정적인 성장 기반을 마련해 줄 수 있도록 최선을 다하고 있다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr