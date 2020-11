롭스, '응답하라 세일' 진행…제품 최대 70% 할인

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데의 헬스앤뷰티 스토어 롭스가 다음달 3일까지 상품을 최대 70%까지 할인 판매 한다.

롭스는 전국 매장과 온라인몰에서 '응답하라 롭스세일'을 진행한다고 27일 밝혔다. 행사에는 데이지크, 끌레드벨, 스틸라, 페리페라 등 색조 브랜드의 다양한 메이크업 제품부터 종근당, 락토핏, 세노비스 등 건강기능식품 브랜드 상품까지 2300여개 할인 상품을 준비했다.

'페라가모인칸토뉴블룸'을 66% 할인된 1만 9900원에, '문샷 마이크로 세팅핏쿠션'을 55% 할인된 1만2600원에 판매한다.

매일 다른 특가 상품을 깜짝 공개하는 '오늘의 특가'도 내놓는다. 27일에는 ‘유리아쥬 스틱 레브르 오리지널 듀오’를 17% 할인한 1만 4900원에 선보인다.

세일 특별 감사품은 레트로 미니 오락기이다. 약 268가지 미니 게임이 들어있는 핸디형 게임기로, 엘포인트 회원을 대상으로 5만원 이상 구매 시 증정된다.

