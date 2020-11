관악구 ‘장애인 가족지원센터’ 개소

가족상담, 휴식지원, 동료상담가 파견, 사례관리 등 맞춤형 서비스 제공

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 장애인과 장애인 가족의 행복한 삶을 위한 ‘관악구 장애인 가족지원센터‘를 개소한다.

구는 장애인 수가 2만 246명으로 서울 자치구 중 5번째로 많으며, 장애인 가족은 약 5만 명으로 이들에 대한 지원, 상담, 사업연계 등 맞춤형 서비스에 대한 필요성이 제기돼 왔다.

이에 구는 복잡하고 다양한 장애인 가족의 복지욕구를 해소, 역량 강화 지원을 통해 장애인 가족의 삶의 질 향상과 안정적인 가정생활 영위에 도움을 주기 위해 이 사업을 기획하게 됐다고 밝혔다.

관악구 장애인가족지원센터는 이용이 편리하고 교통편이 우수한 청룡동(남부순환로 1808, 4층)에 147.04㎡ 크기로 조성, 지난 10월부터 공간조성 공사를 실시·완료, 12월1일 개소할 예정이다.

장애인 가족지원센터는 장애인 가족의 역량 강화를 위한 부모상담 및 가족 휴식 지원, 동료상담가 파견 및 사례관리, 장애인 가족에 대한 인식개선 사업 등 장애인 가족이 겪는 사회적·심리적 부담을 덜어줄 다양한 사업을 진행할 예정이다.

운영은 공모를 통해 선정된 ‘사단법인 전국장애인부모연대’가 3년간 위탁 운영하게 된다.

시설 이용 관련 문의는 관악구 장애인가족지원센터로 문의하면 된다.

박준희 구청장은 “이번 장애인 가족지원센터 개관이 장애인 가족의 복지증진에 기여, 삶의 질 향상에 도움이 됐으면 한다”며 “장애인이 ‘꿈꾸고, 함께 행복한, 따뜻한 관악‘을 만들기 위해 앞으로도 다양한 맞춤형 프로그램을 마련해 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr