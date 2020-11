도쿄 코로나19 일일 신규확진자 다시 400명대

[아시아경제 이춘희 기자] 일본 도쿄도 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 다시 400명을 넘어섰다.

도쿄도는 25일 확인된 코로나19 감염자가 401명이라고 발표했다. 이로써 도쿄도의 누적 확진자는 3만8598명으로 늘어났다.

도쿄도 내 일일 신규 확진자는 지난 21일 539명으로 최고치를 기록한 후 22일 391명, 23일 314명, 전날 186명으로 점차 감소세를 보여왔지만 하루만에 다시 급증했다. 23일이 '노동감사의 날' 공휴일로 21~23일 사흘 간 연휴가 되면서 검사 건수가 줄어들면서 일일 신규 확진자가 줄었다가 연휴가 끝나면서 다시 증가세로 돌아선 것으로 풀이된다.

도쿄도는 코로나19 확산을 막기 위해 술을 제공하는 음식점 등의 영업시간을 오후 10시까지로 단축할 것을 요청한 상태다. 고이케 유리코 도쿄도지사는 이날 코로나19 대책본부 회의가 끝난 뒤 열린 기자회견에서 "도내에서 매우 엄중한 감염 상황이 계속되고 있다"며 이들에 대한 영업시간 단축 요청 방침을 밝혔다.

영업시간 단축 요청 기간은 오는 28일부터 다음 달 17일까지 20일 간이다. 요청에 전면적으로 응하는 사업자에 대해서는 일률적으로 40만엔(424만원)의 협력금을 지급할 방침이다.

고이케 도지사는 도민들에게 불필요한 외출을 최대한 삼가고, 외출 때는 감염 방지 대책을 철저히 해달라고 호소했다. 또 도내 기업들에는 재택근무 등 텔레워크의 보급 및 정착을 요청했다.

