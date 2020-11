속보[아시아경제 양낙규 군사전문기자]군내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 무더기로 늘어나고 있다.

25일 군에 따르면 지난 10일 육군 5사단 신병교육대에 입소한 훈련병 가운데 55명이 코로나19 양성 판정을 받았다. 부대는 병력이동을 통제한 가운데 훈련병은 물론 신교대 장병 등 1000여 명에 대해 진단검사를 진행 중이어서 확진자가 더 늘어날 가능성도 있다.

