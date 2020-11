[인터뷰③]이현욱 "이동휘, '전시회 꽃사진' 재밌다며 쿨한 반응"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 이현욱이 최근 화제의 중심에 선 ‘이동휘 꽃 든 사진’ 비하인드를 전했다.

이현욱은 최근 서울 서초동 한 카페에서 드라마 '써치' 종영 후 진행한 본지와의 인터뷰에서 다양한 이야기를 나눴다.

최근 이현욱과 배우 이제훈, 이동휘, 김준면(엑소 수호) 등은 배우에서 사진작가로 변신한 류준열의 ‘원스 어폰 어 타임 할리우드’(Once Upon a Time Hollywood) 사진전을 찾아 의리를 과시했다. 대학 시절부터 동시기 함께 활동하며 돈독한 우정을 쌓아온 이들은 각자 바쁜 스케줄 와중에도 류준열의 초대에 기꺼이 화답했다. 한자리에 모인 이들은 사진으로 특별한 순간을 기록했다.

이현욱은 당시 촬영한 사진을 인스타그램에 게재했고 이는 삽시간에 퍼져 나가며 화제를 모았다. 뜻밖에도 화제의 주인공은 이동휘. 사진을 본 일부 네티즌은 ‘이동휘 홍상수 아님’, ‘이동휘가 꽃 든 거 아님’, ‘이동휘 전시회 아님’이라는 재치 있는 글을 달았고 재미있다는 반응이 이어지며 숱한 화제를 낳았다.

이날 이현욱은 “정말 모이기 힘든 배우들을 한 자리에 만나 반가웠다. 서로 안부를 나누다 이동휘가 사진을 함께 찍자고 제안했고 모두가 기꺼이 카메라 앞에 섰다”고 떠올렸다.

이어 “이후 기쁜 마음에 사진을 인스타에 올렸는데 연락이 빗발쳤다. 내게 ‘이동휘가 꽃들고 있냐’고 묻길래 ‘무슨 말이지. 동휘가 꽃을 들고 왔었나’ 했다”고 말해 웃음을 자아냈다.

그러면서 “단체 대화방에서 해당 사진에 관해 이야기를 나눴다. 혹시 이동휘가 마음 상했을까 싶어 물으니 너무나 쿨하게 ‘내가 봐도 그렇게 나왔다’며 ‘옷이 그렇게 보일 수 있지’라며 웃어넘기더라. 모두가 황당하면서도 재미있어했다”고 전했다.

이현욱은 “이동휘한테 나중에는 '우리 진짜 꽃을 사 가자'고 말했다”며 웃었다.

한편, '써치'(극본 구모·조명주, 연출 임대웅)는 영화와 드라마의 포맷을 결합한 OCN 드라마틱 시네마 네 번째 프로젝트로, 최전방 비무장지대(DMZ)에서 시작된 미스터리한 실종과 살인사건의 비밀을 밝히기 위해 구성된 최정예 수색대 이야기를 다룬 드라마다. 이현욱은 극 중 인간적인 면모를 갖춘 참된 군인정신의 소유자 이준성 역으로 분해 인상적인 활약을 펼쳤다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr