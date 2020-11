삼성디스플레이 아산사업장서 직원 1명 코로나19 확진

방역 및 밀접접촉자 코로나19 검사 진행…"생산에는 차질 없어"

[아시아경제 이기민 기자] 삼성디스플레이 아산사업장에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 나왔다.

25일 삼성디스플레이에 따르면 삼성디스플레이 아산사업장 A3 건물에 근무하는 직원 1명이 이날 오후 코로나19 확진 판정을 받았다.

삼성디스플레이 측은 A3는 생산라인과 사무 공간이 함께 있는 건물이지만 해당 직원은 사무직 지원이고 생산과는 무관해 생산 일정에는 차질이 없다고 설명했다.

삼성디스플레이는 확진자 발생 소식을 접한 후 방역당국과 함께 건물 방역을 진행했고, 확진자가 근무한 사무실 공간을 폐쇄한 후 직원들을 귀가 조치했다. 밀접접촉자로 분류된 직원들에 대해서도 코로나19 검사를 받게 했다.

한편 삼성전자에서도 수원사업장에 이어 화성사업장까지 코로나19 확진자가 나오면서 사내 확산 우려가 깊어지고 있다.

수원사업장 R5건물에서 근무하는 한 직원이 지난 22일 코로나19 확진 판정을 받은 이후 6명의 추가 확진자가 나왔다. 수원사업장 16라인에서도 이날 코로나19 확진자가 나왔다.

