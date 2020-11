유노윤호, 고향 광주에 마스크 5만 장 기부

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 그룹 ‘동방신기’ 유노윤호가 코로나19로 어려움을 겪고 있는 고향을 위해 마스크 5만 장을 기부했다고 25일 밝혔다.

이에 광주시는 기부 받은 마스크를 지역 사회복지시설 종사자와 취약계층이 코로나19로부터 안전하게 생활할 수 있도록 광주사회복지협의회에 전달했다.

유노윤호는 “광주시가 광주 출신 케이팝 스타들을 기념하는 거리를 조성해주셔서 감사하게 생각한다”며 “이에 보답하고자 고향 광주에 조금이나마 도움이 될 수 있도록 마스크 기부를 결정하게 됐다”고 기부의 뜻을 전달했다.

이영동 시 관광진흥과장은 “지역 출신 스타들의 적극적인 사업 동참과 지역 사회를 위한 기부에 정말 감사드린다”고 말했다.

한편, 광주시는 전 세계 케이팝 팬들을 광주로 유치하기 위해 올해 초부터 충장로 옛 학생회관 뒷골목에 광주출신 케이팝 스타를 테마로 ‘케이팝 스타의 거리’를 추진 중에 있으며, 내달 개장 예정이다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr